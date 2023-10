Gims 2023 - Aspettando Ginevra

(Di sabato 7 ottobre 2023) Questa volta, il Salone internazionale dell'Automobile di(noto anche come) gioca in trasferta. Precisamente a Doha, la capitale del Qatar, dove si è svolta, alla fine dell'anno scorso, anche un'inedita edizione dei Mondiali di Calcio. Ebbene, per la rassegna ginevrina si tratta di un importante "esperimento", di un "ponte" lanciato, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, verso uno dei mercati più esclusivi e una delle regioni più strategiche del pianeta. Che vuole crescere molto rapidamente. Tutto questo in attesa di tornare, dal 26 febbraio 2024, alla sede storica in Svizzera. Ma con un'alternanza, che prevede cinque edizioni della rassegna in Qatar nei prossimi dieci anni. Salone con G.P. Ma ora che "Qatar show" sia, fino al 14 ottobre, con il traino del Gran Premio di Formula 1, questo weekend. Nella vetrina del ...

Traslocato per la prima volta in Qatar, il Geneva International Motor Show ( GIMS ) 2023 aprirà i battenti il 5 ottobre 2023 (resterà aperto fino al 14 ottobre).

Mancano ormai poche ore alla prima edizione in trasferta del Geneva International Motor Show ( GIMS ), che si terrà in Qatar nei prossimi giorni.

Ginevra significava grandi novità, lo stesso vale per il GIMS e qui in Qatar diventa ancora più internazionale con due piattaforme, una in Doha e una in Svizzera: entrambe condividono le passioni per l'automobile.

Ai bordi del deserto, il Salone qatariota ha voglia di contare: "In Europa delegano ai governi, qui no. Vogliamo far vedere che si può ancora fare. Non solo sognare".La prima edizione del Salone svizzero "fuori casa" è più una rassegna di carattere regionale, tagliata sulle esigenze dei mercati locali, in attesa del grande ritorno in Europa. Fissato per febbraio 2 ...