Giannini licenziato dalla Stampa | Sallusti | Silurato da Mattarella per un titolo di apertura del suo giornale - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 7 ottobre 2023) Massimoè statodagli Elkann che hanno preferito al suo posto alla direzione Andrea Malaguti, come scoperto in esclusiva dald'Italia. L'argomento è oggetto di discussione da Lilli Gruber a "Otto e mezzo" dove il neo editorialista di Repubblica è ospite e do