Genoa-Milan sabato 07 ottobre 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ilscende a Marassi per affrontare ilal termine di una settimana da due trasferte consecutive e il dettaglio potrebbe essere rilevante dopo la fatica fatta a Dortmund per il secondo pareggio consecutivo senza reti in Champions League dopo quello contro il Newcastle. Di fronte i rossoneri si troveranno un ex come Gilardino InfoBetting: Scommesse Sportive e

Non soltanto Mateo Retegui. Nella sfida in programma questa sera a Marassi contro il Milan il Genoa dovrà rinunciare oltre all'attaccante italo...

, le formazioni ufficiali(4 - 4 - 2): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Frendrup, Thorsby, Haps, Vasquez; Malinovskyi, Gudmundsson(4 - 3 - 3): Maignan; Florenzi, ...Commenta per primochiude il sabato sera dell'8a giornata di Serie A con calcio d'inizio al Ferraris di Marassi in Genova a partire dalle 20.45. Stefano Pioli può portarsi alla sosta in vetta alla ...

Genoa-Milan, UFFICIALE il forfait del bomber MilanLive.it

La sfida tra Genoa e Milan si gioca oggi, sabato 7 ottobre, alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ...Genoa - Milan è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 7 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di ...