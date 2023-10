Genoa-Milan LIVE 0-1 | Rosso per Maignan

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Al Ferraris, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,si affrontano nel match valido per l’ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-1: sintesi e moviola 1? – Inizio primo tempo 4? – Chukwueze pesca in area Okafor che controlla, ma viene chiuso da Martinez in uscita bassa. 6? –in avanti, Gudmundsson entra in area, ma sbaglia l’ultimo controllo e la difesanera rientra. 8? – Proteste delper un contatto tra Vasquez e Florenzi in areanera. L’arbitro lascia giocare e il VAR non interviene. Giallo a Gilardino che era entrato in ...