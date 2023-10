Genoa-Milan LIVE 0-0 | pericolo Leao | Martinez sventa

(Di sabato 7 ottobre 2023) Al Ferraris, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,si affrontano nel match valido per l’ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? – Inizio primo tempo 4? – Chukwueze pesca in area Okafor che controlla, ma viene chiuso dain uscita bassa. 6? –in avanti, Gudmundsson entra in area, ma sbaglia l’ultimo controllo e la difesa rossonera rientra. 8? – Proteste delper un contatto tra Vasquez e Florenzi in area rossonera. L’arbitro lascia giocare e il VAR non interviene. Giallo a Gilardino che era entrato in campo. 15? – ...

Il Rapper Kanye West sarebbe allo stadio Marassi per assistere alla partita tra il: spettatore d'eccezione Ci sarebbe uno spettatore d'eccezione al Marassi ad assistere aed è Kanye West, arrivato dopo 20 minuti dal calcio d'inizio. Il Rapper, come ...

Il difensore del Genoa Johan Vasquez ha parlato ai microfoni di Sky nell'intervallo del match con il Milan lamentandosi per un rigore non dato: "Questo stadio ...Cattiva notizia per Stefano Pioli ancor prima di conoscere il risultato della partita con il Genoa. Theo Hernandez, già diffidato, inizia commettendo una serie di falli non particolarmente necessari, ...