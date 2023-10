Genoa-Milan | le formazioni ufficiali | Jovic titolare Panchina per Leao

Non soltanto Mateo Retegui. Nella sfida in programma questa sera a Marassi contro il Milan il Genoa dovrà rinunciare oltre all'attaccante italo...

JuricCLASSIFICA SERIE A: Inter* 19,18; Napoli, Juventus e Fiorentina 14; Atalanta 13; Lecce* 12; Bologna* 11, Sassuolo* 10; Frosinone, Torino e Monza 9; Roma,e Verona 8; Lazio 7; ...: le quote e il pronostico La vittoria dei padroni di casa viene quotata a 4 e potrebbe essere un bell'azzardo considerato il turnover rossonero che vede comunque ilin vantaggio ...

Genoa-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni la Repubblica

La sfida tra Genoa e Milan si gioca oggi, sabato 7 ottobre, alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ...Genoa - Milan è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 7 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di ...