Genoa-Milan | i convocati di Pioli | assenza last minute | Serie A News

Yacine Adli tornerà titolare in Genoa-Milan , così come è stato contro Cagliari e Lazio, dopo l'iniziale panchina di Dortmund in Champions

Dopo quasi due anni dall'ultima volta, ilscendere sul campo del Luigi Ferraris di Genova per affrontare il, terzo anticipo di questa ottava giornata del Campionato di Serie A. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, la ...La novità principale dovrebbe essere un cambio nell'undici del, che scenderà in campo questa sera a Marassi contro il. Rafa Leao dovrebbe restare in panchina, al suo posto farà il suo ...

Questa sera il Milan scenderà in campo alle 20:45 sul campo del Genoa per cercare di dare continuità alle recenti vittorie raccolte in Serie A. I rossoneri sono chiamati a sfidare una squadra ...6' - Bovo cancella sul nascere la ripartenza di Lemina. Rimessa con le mani per la Samp. 6' - La Samp pulisce l'area, ma la palla viene intercettata da Cocchi. Si ricomincia ...