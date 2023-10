Genoa-Milan | i convocati di Gilardino | non c’è Retegui | Serie A News

Alle ore 20:45 va in scena Genoa-Milan , posticipo del sabato valido per l’ottava giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno in un Marassi ...

Simon Kjaer non è stato convocato per Genoa-Milan di questa sera, alle ore 20:45, a 'Marassi'. Ecco perché il danese ha dato forfait

Pessime notizie in casa Genoa in vista del match di stasera contro il Milan . I liguri, infatti, dovranno fare a meno di Mateo Retegui : l'attaccante...

L'attaccante rossoblù costretto al forfait. Tra i convocati si rivedono Ekuban e ...Commenta per primo Pessime notizie in casain vista del match di stasera contro il. I liguri, infatti, dovranno fare a meno di Mateo Retegui: l'attaccante italo - argentino non è stato convocato da Alberto Gilardino per un ...

Il Milan ha iniziato bene la stagione e l'attacco in campionato segna molto ma alla lunga potrebbe emergere un problema secondo un'analisi.Adesso è ufficiale, i rossoblù stilano la lista dei convocati. Mancano poche ore all’inizio del posticipo del sabato sera che vedrà affrontarsi Genoa e Milan. I rossoneri cercheranno di proseguire la ...