Genoa-Milan | Gudmundsson sfida Leao | i re dei dribbling a confronto

Questa sera in campo in Serie A la sfida tra Genoa e Milan, ecco le probabili formazioni con le scelte di Gilardino e Pioli Questa sera alle ...

MottaCLASSIFICA SERIE A: Inter e18 punti; Napoli, Juventus e Fiorentina 14; Atalanta 13; Lecce* 12; Bologna e Sassuolo* 10; Frosinone, Torino e Monza 9; Roma,e Verona 8; Lazio 7; ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ilha reso noto l'elenco dei 24 convocati per la gara coldi stasera (ore 20.45) al Ferraris. E' assente in lista Retegui, alle prese con il fastidio a un ginocchio: non inclusi anche Badelj ...

Genoa e Milan chiudono le partite del sabato dell’ottava giornata di Serie A. I rossoneri vogliono mantenere la testa della classifica al momento condivisa con i cugini dell’Inter. Il Genoa, invece, è ...Scopritore di Jack Bonaventura e grande esperto di calcio, Antonio Bongiorni ha parlato così a Radio Firenzeviola durante 'Firenze in Campo': "Vi racconto ...