Genoa-Milan | Giroud | “Fatto una grande parata La maglia di Mike? La tengo”

GENOVA - Una vittoria in extremis che vale il primato in classifica . Ilbatte ilgrazie a una rete di Pulisic a tre minuti dal novantesimo. La prestazione dei rossoneri non è brillantissima, ma quanto basta per staccare tutte le dirette concorrenti al titolo. ...22.50 Serie A, 8° turno:0 - 1 Il muro delcede nel finale e il(a fatica) passa 0 - 1 a Marassi. Rossoneri di Pioli soli al comando. Poco spettacolo ed emozioni col contagocce in un 1° tempo ...

La formazione di Allegri sale a 17 punti e consolida il terzo posto. Il Milan soffre ma riesce a battere il Genoa con un gol di Pulisc nel finale ed è ora la nuova capolista della Serie A, ma al ...Beffa per il Genoa che cede per 0-1 contro il Milan al Ferraris.