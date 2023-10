Genoa-Milan | giallo per Theo Hernandez | salterà la Juventus

(Di sabato 7 ottobre 2023), gara dell'ottava giornata della Serie A 2023/24. Nel primo tempo ammonitoHernández per un fallo da dietro su Frendrup

Ecco come i tifosi rossoneri vivono sui social Genoa-Milan di Serie A 2023-24. I meme ed i commenti più divertenti

Al Ferraris, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra Genoa e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al ...

I rossoblù di Gilardino ospitano i rossoneri di Pioli nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie A: dove vedereIldi Stefano Pioli sfida in trasferta ildi Alberto Gilardino nell'anticipo serale dell'8ª giornata della Serie A 2023/2024. I rossoblù sono quattordicesimi con 8 punti, i ...Al Ferraris, il match valido per l'ottava giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris,si affrontano nel match valido per l'ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.- ...

Il terzino rossonero ha rilasciato un'intervista nel prepartita del match contro i Rossoblù che può portare il Diavolo da solo al comando.Ottava giornata e Campionato di Serie A molto aperto, con le squadre che ora sono attese dalla pausa nazionali.