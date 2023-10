Genoa - Milan | espulsi i due portieri | Giroud va tra i pali e salva il risultato

(Di sabato 7 ottobre 2023) GENOVA - Duenella stessa partita. Non è record, ma poco ci manca. Accade tutto nei minuti di recupero, quando ilè in vantaggio per uno a zero grazie a una rete di Pulisic. A ...

La reazione di Mauro Suma alla partita del Milan in casa del Genoa: un incontro molto complicato, questo, per i rossoneri, che devono faticare ...

... attaccante del, che ha finito tra i pali la partita vinta dai rossoneri contro ilOlivier Giroud ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro ile che lui ha ...Commenta per primo Il presidente del, Zangrillo, ha parlato a Sky nel post partita della sfida persa contro il. Tante le recriminazioni arbitrali RISPETTO - ' Sono qui per chiedere rispetto per questa squadra e per questa ...

LIVE Genoa-Milan 0-0: Leao pericoloso di testa, Maignan salva il Diavolo La Gazzetta dello Sport

Serie A, Genoa-Milan 0-1: Pulisic regala la vetta a Pioli - Sportmediaset Sport Mediaset

GENOVA — Più tortuoso che mai, l’approdo solitario del Milan in testa alla classifica si è consumato con un finale zeppo di paradossi. Schiacciata nella propria area dal Genoa, dopo essere passata in ...Con un guizzo nel finale di Pulisic, il Milan espugna il Ferraris imponendosi per 1-0 nella tana del Genoa. Il gol dello statunitense, a pochi minuti… Leggi ...