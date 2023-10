Genoa-Milan 0-1 | Pulisic-gol manda in testa i rossoneri

(Di sabato 7 ottobre 2023) GENOVA (ITALPRESS) – Con un guizzo nel finale di, ilespugna il Ferraris imponendosi per 1-0 nella tana del. Il gol dello statunitense, a pochi minuti dalla fine, arriva sui titoli di coda di una partita difensivamente molto attenta da parte dei liguri che avrebbero forse meritato il pareggio e che nel finale, dopo l'espulsione di Maignan, non sono riusciti a battere il portiere improvvisato Olivier Giroud. Partita subito intensa: la prima chance è per gli ospiti e arriva al 17?, quando Musah scappa sulla destra trovando a rimorchio Reijnders che si fa però respingere la conclusione a botta sicura da Martinez. Al 20? si fa ammonire Hernandez che, diffidato, salterà la gara contro la Juventus al rientro dalla sosta. Il resto della prima frazione scorre senza particolari emozioni, con la difesa rossoblù piuttosto ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'8ª giornata di Serie A 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match travalido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

