Genoa | i convocati per il Milan | la scelta su Retegui

Il Genoa ha diramato la lista dei Convocati per la sfida di questa sera con la Roma : nell'elenco di Gilardino non c'è Ekuban,...

Pessime notizie in casa Genoa in vista del match di stasera contro il Milan . I liguri, infatti, dovranno fare a meno di Mateo Retegui : l'attaccante...

Mateo Retegui non rientra nell'elenco dei convocati di Alberto Gilardino per Genoa-Milan di questa sera a 'Marassi'. La lista completa

... con la vittoria interna contro la Roma e il pari ad Udine sfumato soltanto nel finale, ilsi ... L'attaccante italo - argentino, che non figura nell'elenco deidi Luciano Spalletti in ...Il Milan ha diramato la lista dei calciatori a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di Serie A contro ilDi seguito idel Milan di Stefano Pioli per la sfida contro il. Assenti Loftus - Cheek, Bennacer, Krunic, Caldara, Kalulu e Kjaer. Il danese resta a sorpresa fuori per via di ...

Stasera Genoa-Milan, i convocati di Gilardino: non ce la fa Retegui, rientrano Sabelli e Ekuban TUTTO mercato WEB

Milan, Kjaer OUT contro il Genoa: i convocati di Pioli Fantacalcio ®

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha reso nota la lista dei convocati per il derby delle 18,00 contro la Juventus. Questi i 23 convocati dall'allenatore granata, tra i quali non ...Genoa, Alberto Gilardino ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Milan. Come anticipato da qualche giorno dalle maggiori testate di informazione, niente da fare per ...