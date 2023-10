Gelmini | “Prevedere risorse strutturali per i centri antiviolenza”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 7 ottobre 2023) PALERMO – “Si può e si deve utilizzare la prossima legge di bilancio non solo per rendere, come ha fatto Draghi,leper ie le case rifugio, ma anche per aumentarne la consistenza soprattutto per lavorare nella direzione di garantire una libertà e una indipendenza economica alle donne vittime di violenza”. Così la senatrice e portavoce di Azione, Mariastella, a margine di un evento organizzato dalla Fondazione Bellisario, a Palermo. “Su questo con le colleghe Carfagna e Bonetti presenteremo delle proposte in questa direzione già dal prossimo lunedì perché riteniamo che sia fondamentale creare le condizioni perché le donne possano trovare uno spazio di libertà – aggiunge – Quindi finanziare il reddito di libertà è sicuramente una misura necessaria e ...