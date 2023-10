Gazzetta – mercato Milan | rinnovo Giroud e un altro attaccante

Leggi su justcalcio

(Di sabato 7 ottobre 2023) 2023-10-06 08:35:27 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dalla rosea: Olivier resta una garanzia e il club lo vuole fino al 2025. In avanti anche uninnesto Compiuti 37 anni sei giorni fa, Oliviernon si è ancora fatto un regalo di compleanno. Contro la Lazio, quando ha soffiato sulle candeline, hanno segnato Pulisci e Okafor: 2-0, in dono tre punti da dividere con tutta la squadra. Due giorni fa a Dortmund è stato lui a omaggiare il Borussia: un gol mancato davanti alla porta, una delle tante occasioni rossonere non finalizzate. Una serie di regali offerti agli avversari. Un buon modo per festeggiare, magari più avanti, potrà essere la firma suldel contratto. L’accordo attuale è in scadenza a giugno: di fatto, tra un ...