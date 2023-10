Gazzetta – Juve | Scanavino sull’aumento di capitale deciso dal cda | “Conferma del legame con Agnelli”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 7 ottobre 2023) 2023-10-06 19:56:44 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della: L’amministratore delegato bianconero dopo il cda: “Soldi per nuovi giocatori? Il futuro sarà un mix di campioni e un progetto di scouting. Allineati con Allegri sugli obiettivi. Dispiaciuti per Pogba, attendiamo le sue mosse” Giuseppe Nigro 6 ottobre – MILANO “L’aumento diarriva in un momento molto importante: la non partecipazione alle coppe europee a causa della squalifica poteva mettere in difficoltà la società senza adeguate risorse per il futuro, che invece adesso possiamo progettare con serenità e decisione”. Maurizio, amministratore delegato dellantus, commenta così il progetto del bilancio 2022-23 approvato dal consiglio di amministrazione ...