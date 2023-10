Gazzetta – Genoa | Gudmundsson nuovo uomo mercato

(Di sabato 7 ottobre 2023) 2023-10-06 18:41:29 L’autorevoledello Sport: Dopo essere stato protagonista nella stagione della promozione del, l’islandese di Gilardino ha stregato la Roma e si prepara a diventare ildel Grifone Un anno fa, di questi tempi, lo scioglilingua di moda in Serie A era la pronuncia di Kvaratskhelia: poi familiarmente diventato famoso con il diminutivo di Kvara. Ora è la volta di Albert Guðmundsson, islandese che si sta facendo strada nela colpi di dribbling e di gol (3) sempre più spettacolari. Per lui vale il più sintetico e veloce appellativo di Gud. Gli sta a pennello, considerato che partendo dalla fascia sinistra è spesso letale. Anche per questo motivo è ormai oggetto dei desideri delche conta dopo solo sette ...

Nella gara della 2ª giornata di Serie A., il Genoa vince per 0 - 1 in casa della Lazio . Decide un gol di Retegui. Guarda il Video commento ...

Domani, alle 20.45, il Napoli affronterà il Genoa in trasferta a Marassi. Sarà la prima partita per la squadra di Rudi Garcia dopo la sosta per le ...

JOVIC MARCATORE IN- MILAN Jovic sarà quindi al centro di un attacco totalmente inedito, con Samu Chukwueze sulla destra e Noah Okafor sulla sinistra: Pioli opta quindi per un turnover totale ...Ecco i titoli dei quotidiani in edicola stamane per- Milan, gara dell'ottava giornata in serie A in programma alle ore 20.45 al Ferraris. Secondo ladello Sport, Gilardino punta su ...

Pioli ne cambia 6: Milan così in campo contro il Genoa La Gazzetta dello Sport

Genoa, Blazquez alla Gazzetta: "Fra un paio d'anni saremo la squadra più interessante" TUTTO mercato WEB

Per Rudi Garcia è un jolly, lui probabilmente preferirebbe essere (il) Jack. L’allenatore ne apprezza così tanto le qualità da impiegarlo nelle zone di campo più disparate, tranne però nel ruolo per c ...I granata cercano di spezzare il tabù derby contro la Juventus. "Juric cerca il colpo: 'Belli tosti e feroci, però ai miei chiedo più fanatismo'" le ...