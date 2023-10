Gaza | ostaggi israeliani in mano ad Hamas I video

... uccidere civili, sequestrare altri civili da usare da portare indietro, dentro la Striscia di, comee per futuri scambi di prigionieri. La zona scelta da Hamas per questo raid senza ...PossibilivicinoSecondo notizie dei media - ma non confermate ufficialmente - miliziani di Hamas infiltrati nel sud di Israele avrebbero preso in ostaggio "almeno 35 civili israeliani". ...

E' l'alba di una nuova guerra in Medioriente. Una pioggia di razzi lanciati da Hamas dalla Striscia di Gaza si è riversata dalle prime ore del ...Nei giorni scorsi Israele stava monitorando diverse operazioni sospette e portando avanti diversi controlli, soprattutto in Cisgiordania dalle parti di Jenin, ...