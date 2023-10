Gaza | ostaggi israeliani in mano ad Hamas I video

Sarebbero circa 100 i morti e 740 i feriti registrati allo stato attuale in Israele dall’inizio dell’attacco su larga scala di Hamas . Il numero ...

... e basi militari, lungo il confine con la Striscia sotto il controllo dei terroristi; centinaia i civili uccisi e rapiti , stupri, torture, esecuzioni, cadaveri eesposti come trofei a. ..."Un gigantesco fallimento per Israele. Abbiamo consentito ad Hamas e all'Iran di dimostrare che siamo deboli". Yossi Melman solleva gli occhi dalle immagini degliportati a, dai notiziari che a sera ancora raccontano di spari dei miliziani davanti alle case in numerosi villaggi. "È il giorno peggiore della nostra storia", sospira. E dette da uno ...

Poi ha ammonito Hamas a "non torcere un solo capello agli ostaggi a Gaza". "Voi - ha aggiunto rivolgendosi a loro - fate parte della catena degli eroi di Israele e siamo tutti con voi". Nuova salva di ...Pioggia di missili palestinesi e raid via terra in Israele, cittadini rapiti e portati nella Striscia: 200 morti. Dopo l'attacco di Hamas, il premier lancia l'operazione "Spada di ferro". Attacchi con ...