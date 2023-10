(Di sabato 7 ottobre 2023) Ildi Fox News Trey Yingst ha pubblicato su X unchedadi. Nella città i supermercati sono stati presi d’assalto dalla popolazione che teme che dovrà adesso affrontare un conflitto prolungato con Israele. Gli scaffali dei prodotti alimentari – riferiscono fonti locali – si sono presto svuotati. Lunghe file sono segnalate anche dai fornai. Nelle stazioni di benzina automobilisti cercano di aggiudicarsi le ultime scorte di combustibile disponibili, in un’atmosfera di forte tensione. Intanto la Difesa israeliana fa sapere che decine di jet da combattimento dell’aviazione israeliana stanno attaccando «obiettivi dell’organizzazione terroristicanella Striscia diin diverse località». Leggi ...

Si infiamma il Medioriente. Centinaia di razzi sono stati lanciati dalla Striscia dibloccata verso Israele. Lo riferisce unAFP nel territorio palestinese, mentre le sirene che avvisavano del fuoco in arrivo suonavano in Israele. I razzi sono stati lanciati da vari ...Centinaia di razzi sono stati lanciati dalla Striscia dibloccata verso Israele. Lo riferisce unAFP nel territorio palestinese, mentre le sirene che avvisavano del fuoco in arrivo ...

Gaza, il giornalista mostra i bombardamenti di Hamas - Il video Open

Giornalista palestinese ucciso dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza Infopal

Reuters Le sirene di allarme hanno iniziato a risuonare all'alba nella zona centrale e nel sud di Israele fino a Gaza, e nell'area di Tel Aviv… Leggi ...Sono decine i video pubblicati sui social network e su Telegram che mostrano i combattimenti per le strade nel sud di Israele. I miliziani di Hamas, dopo aver attraversato il valico di confine di Gaza ...