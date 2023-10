Galles-Georgia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Mondiali rugby maschile 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tutto pronto per, partita valevole per il girone C deidi, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. La formazionee, prima in classifica, vuole un altro successo per chiudere la fase a gironi da imbattuta. La compaginena va invece a caccia di punti per chiudere con il sorriso l’avventura iridata. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 di sabato 7 ottobre allo Stade de la Beaujoire di Nantes, in Francia. Di seguito, le indicazioni per seguire intv ela partitadella Coppa del Mondodi ...