Fulham-Sheffield United | infortunio shock alla caviglia per Basham VIDEO

(Di sabato 7 ottobre 2023) Gravissimoper Chrisdellodurante il primo tempo del match contro ilin Premier League. Il giocatore della squadra ospite, infatti, si è fatto malein un contrasto con un avversario e purtroppo per lui l’osso è uscito fuori dsua normale dislocazione. Immagini davvero brutte quelle che arrivano dall’Inghilterra,tremendo e il rischio è che debba star fuori a lungo. In basso e in alto ecco il, immagini non consigliate a un pubblico sensibile. Can we all wish Chriswell after this horrific injury, If this was a Man Utd player not ait would be everywhere Get will soon ...

Commenta per primo Torna la Premier League con l'8a giornata di campionato. Si inizia questo pomeriggio alle 13.30 con Luton - Tottenham , a seguire, Burnley - Chelsea, Everton - Bournemouth e Manchester United - Brentford alle 16.15. Per finire, Crystal Palace - Nottingham Forest alle 18.30. SEGUI I RISULTATI DELLE GARE LIVE E ...Dove vedereFootball Club -United Football Club in diretta in TV e streaming . sabato 7 ottobre 2023 alle 16 si giocaFootball Club -United Football Club, valida per la Premier ...

Formazioni Fulham-Sheffield United | Pronostici e quote | 07-10-2023 Infobetting

Fulham-Sheffield, Streaming GRATIS: Dove vedere la Premier ... Footballnews24.it

Sheffield United defender Chris Basham is unlikely to play again this season after suffering a horrific injury during Saturday's Premier League game against Fulham. The 35-year-old - who has played ...Fulham host struggling Sheffield United at Craven Cottage on Saturday as all signs point towards a morale-boosting win for Marco Silva's side.