(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnacon la quale riuscivano a carpire, con la tecnica dello ‘smishing’, dati sensibili di conti correnti da cui prelevavano denaro. È quanto scoperto daidella sezione Cyber Investigation di Roma che hanno individuato una associazione a delinquere che operava tra le provincie di Fermo, Napoli e Roma. Arrestata una persona, quattro denunciate a piede libero. In provincia di Fermo e nel comune di Torre Annunziata (Na), idel Comando provinciale di Roma con il supporto di quelli di Napoli e Fermo, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di applicazione della custodia cautelare in carcere – emesso dal gip di Ancona su richiesta della locale procura della Repubblica – nei confronti di un uomo originario di Torre Annunziata, ma residente nelle Marche, ...

L'uomo dovrà espiare la pena residua di 5 anni di reclusione per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per, ed altresì provvedere al pagamento di 600 euro di multa per ...... esempi ed opinioni Scarica subito! Scarica il Whitepaper L' architettura di una rete... come i potenziali rischi di insolvenza, di violazione e di. Per questo è buona norma, prima di ...

Frode informatica, scoperta dai carabinieri banda di cybercriminali Corriere della Calabria

Frode informatica e identità digitale Iusletter

19 frodi in tutta Italia. Frode informatica, scoperta da Cc banda di cybercriminali Associazioni a delinquere. Un arresto e 4 denunciati ...ROMA Una frode informatica con la quale riuscivano a carpire, con la tecnica dello ‘smishing’, dati sensibili di conti correnti da cui prelevavano denaro. È quanto scoperto dai carabinieri della sezio ...