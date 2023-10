Francesco Le Foche | come sta | chi è l’immunologo e perché è stato aggredito

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 7 ottobre 2023)Lesi trova in terapia intensiva dopo essereda un suo paziente. Leè molto conosciuto dal pubblico per essereospitato diverse volte in programmi televisivi.Lesta: chi èLeè un medico immunologo ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva a causa di una brutta e spiacevole aggressione. Ora rischia di essere sottoposto ad un intervento chirurgico alla zona oculare. Nato a Sezze, in provincia di Latina, nel 1957, si è laureato in Medicina e chirurgia all’università Sapienza di Roma nel 1985, Leè iscritto all’ordine dei medici di Latina ed è uno specialista ...