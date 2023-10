Formula1 | Verstappen campione del mondo | Sprint a Piastri

"Al via ho cercato di stare lontano dai guai, ben sapendo che in curva - 1 c'è sempre un po' di caos - le parole di Max Verstappen dopo il successo ...

Strepitoso Max Verstappen che centra la pole position (28esima in carriera) a casa sua a Zandvoort per il Gp d'Olanda, tredicesima prova del mondiale ...

Nona vittoria consecutiva per Max Verstappen . Questa volta sulla pista di casa, a Zandvoort per il Gp di Olanda , Tredicesimo appuntamento del ...

Oscar Piastri (McLaren) ha vinto la gara sprint del GP del Qatar di Formula 1, davanti a Max. L'olandese della Red Bull si è così laureato campione del mondo per la terza volta di fila quando mancano sei gare alla fine della stagione. Sul podio anche la seconda McLaren con Lando ...Bastano undici giri a Maxper laurearsi campione del mondo diper la terza volta consecutiva. Al termine di una gara Sprint per il Gp del Qatar ricca di colpi di scena, quello che non ti aspetti è l'uscita ...

Roma, 7 ott. (askanews) - Bastano undici giri a Max Verstappen per laurearsi campione del mondo di Formula1 per la terza volta consecutiva.In una sprint race movimentata da diversi incidenti e lunghe fasi in regime di safety car, a festeggiare oltre a Verstappen è anche la McLaren, con il rookie Oscar Piastri che vince per la prima volta ...