Formazioni ufficiali Inter-Bologna | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ledi, match dell’ottava giornata di. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 7 ottobre nella cornice dello stadio San Siro. Simone Inzaghi e Thiago Motta possono vantare le migliori difese e cercano conferme. Turn over per il tecnico nerazzurro. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. LEDI: in attesa: in attesa SportFace.