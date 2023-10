Formazione Export e internazionalizzazione PMI | a Caserta l’evento dei Giovani imprenditori Confcommercio

(Di sabato 7 ottobre 2023). Laall’delle imprese italiane al centro di un incontro organizzato dal gruppoCampania in collaborazione con ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’delle PMI, con il supporto del progettoFlying Desk che dispone di sportelli regionali di supporto alle aziende. L’iniziativa, destinata ai soci che desiderano avviare o ampliare la propria presenza sui mercati internazionali, si svolgerà martedì 10 ottobre a partire dalle ore 10 nella sede diin via Renella. “Questo evento – spiega Fabio Del Prete, presidente del gruppo– è concepito per aiutare le ...

Lae la scuola sono quindi un investimento fondamentale e strategico per la nostra capacità di svolgere con successo il percorso dell'innovazione e per " farea casa nostra ". E qui ...... nel complesso, veniamo da un mese di agosto in cui l'incremento dell'sui mercati ... Le imprese familiari 'giovanilì sono più propense a investire, probabilmente per un modello di...

Agrifood sostenibile: Regione lancia con Arap corsi di formazione ... Regione Abruzzo

Università, al via la prima edizione del corso per diventare export manager PalermoToday

Dai dati dell’Osservatorio sull’industria manifatturiera di Mecspe e Made — presentato oggi dalla Digital Week — si evince il dinamismo delle imprese. Che cosa si può fare per risolvere le questioni d ...Per Aice, che ha organizzato la fiera “Go international” dall’11 al 12 ottobre a Milano, si tratta di «segnali preoccupanti da non sottovalutare» ...