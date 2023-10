(Di sabato 7 ottobre 2023) Incidente nel pomeriggio di oggi, 7 ottobre 2023, nel comune di. Ideldel comando disono intervenuti alle ore 16 in Via di Cerreto Maggio, per soccorrere unche si è infortunato in zona impervia L'articolo proviene daPost.

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 11 agosto 2023, in un incidente con la moto a Firenze . E' accaduto in via Simone ...

Vaglia, l'intervento dei vigili del fuocoSi tratta delGianluca Dilaghi, dello chef Tommaso Mazzei, del campione italiano Fisdir Stefano De Mitri e dello studioso di tradizioni popolari toscane Alessandro Bencistà. Ai cittadini ...

Firenze: motociclista cade su sentiero a Vaglia. Soccorso dai vigili del fuoco Firenze Post

Motociclista ferito in una zona impervia, soccorso con il fuoristrada LA NAZIONE

Incidente nel pomeriggio di oggi, 7 ottobre 2023, nel comune di Vaglia. I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 16 in Via di Cerreto Maggio, per soccorrere un motociclista ...Vaglia (Firenze), 7 ottobre 2023 – Difficoltoso intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco di Firenze, che sono intervenuti intorno alle 16 nel comune di Vaglia in via di Cerreto Maggio per ...