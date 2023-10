Fiorentina | Italiano pronto a due esclusioni eccellenti | cambia tutto

(Di sabato 7 ottobre 2023) Poco più di 24 ore a Napoli-, sfida d’alta classifica tra le due compagini per blindare il terzo posto. Archiviata la serata di Champions, il Napoli di Rudi Garcia èa tuffarsi nuovamente nel campionato. La gara di domani sera contro larappresenterà un ulteriore esame per comprendere a che livello è arrivato il nuovo Napoli, che da ormai 2 settimane ha lanciato segnali più che incoraggianti., è tempo di rivoluzione Laarriva alla sfida di domani con qualche ora di riposo in meno degli azzurri avendo giocato il proprio impegno europeo di giovedi sera. Una serata che si è rivelata tra l’altro più ostica del previsto considerando lo 0-2 che stava maturando contro gli ungheresi del Ferencvaros, un punteggio parziale che ha costretto i viola a rincorrere ...

Un recupero importante in casa Fiorentina, soprattutto alla luce del lunghissimo infortunio di Dodò. Quest'oggi è infatti...

recupero lampo per il giocatore della Fiorentina . Ci sarà domenica sera contro il Napoli allo stadio Maradona. Archiviato il match di Champions ...

Joe Barone , braccio destro di Rocco Commisso alla Fiorentina , ha parlato a Il Mattino di Vincenzo Italiano , ma non solo Joe Barone , braccio ...

... Mario Rui Napoli -andrà in scena domani alle 20:45. Dopo un inizio di stagione non ... La squadra di, invece, ha vinto nell'ultima giornata contro il Cagliari per 3 - 0, ma ha ...La conferma arriva dal direttore generale della, Joe Barone, che intervistato dal quotidiano Il Mattino si esprime così sul tema: 'Napoli suMa aveva un contratto. E i contratti ...

Fiorentina, Barone: "Italiano al Napoli Aveva un contratto, bravo ADL! Commisso e De Laurentiis modelli vincenti" CalcioNapoli24

La Fiorentina scenderà domani sera a Napoli per la sfida al Maradona contro la squadra di Garcia, poi ci sarà la sosta per le nazionali: i convocati tra i viola.Italiano potrebbe presto compiere il definitivo salto di qualità in carriera, diventando l’allenatore di una big di Serie A.