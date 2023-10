Fiorentina | Barone | «La scorsa estate | Italiano non è mai venuto da me a dire che voleva andare via»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Joe, braccio destro di Rocco Commisso alla, ha parlato a Il Mattino di Vincenzo, ma non solo Joe, braccio destro di Rocco Commisso alla, ha parlato a Il Mattino di Vincenzo, ma non solo. PAROLE – «Il nostro è un modello basato sui principi dell’università americana. Un modello destinato nello stesso modo a generi e generazioni ovvero a donne e uomini a partire dai bambini e bambine fino agli adulti. Il Napoli pensava aper il dopo Spalletti?Ma aveva un contratto. E i contratti si rispettano. Mi sembra che anche De Laurentiis la pensi così. Noi siamo persone di parola. E Vincenzo non è maida me achevia. Un ...

Ultime notizie Serie A - Joe, direttore generale della, ha parlato all'edizione oggi in edicola de Il Mattino alla vigilia di Napoli -. Ecco alcuni passaggi essenziali: Viola Park, il nuovo centro ...... diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Daniele- Commento: Nando Orsi Bordocampo ed ...[disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214) Napoli vs...

Fiorentina, Barone: "Italiano al Napoli In estate aveva un contratto e andava rispettato" Tutto Napoli

Fiorentina, Barone: 'La verità su Italiano-Napoli. Abbiamo un grande rapporto con ADL' AreaNapoli.it

La Fiorentina sta rifiorendo gradualmente, e non solo in Serie A, come ha voluto evidenziare anche il direttore generale Joe Barone ...Domani sera alle 20,45, il Napoli e la Fiorentina si affronteranno al Maradona per l'ottava giornata di campionato di Serie A. Uno ...