Fiorentina a Napoli per il “gran colpo”. Dubbio Gonzalez. Torna il tandem Arthur-Duncan. Formazioni

(Di sabato 7 ottobre 2023) Nicoentra subito, a, o va in panchina? E' ildellain vista del match di in casa del(stasera, ore 20,45, diretta su Dazn). L'argentino, reduce da un'eccellente prestazione in Conference League contro il Ferencvaros, è molto affaticato e se non dovesse recuperare potrebbe partire dalla panchina con Ikonè al suo posto sulla fascia destra, quindi Brekalo a sinistra e Bonaventura trequartista alle spalle di Nzola L'articolo proviene da Firenze Post.

Il comunicato del club riguardo lo Stadio Diego Armando Maradona per tutti i possessori di biglietto valido per Napoli-Fiorentina Domenica sera ...

In ogni mercato, la SSC Napoli , va sempre dritta per la sua strada. Molti sono, infatti, i calciatori che hanno rifiutato la piazza azzurra, ...

probabili formazioni(4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia(4 - 2 -...PioliCLASSIFICA SERIE A: Inter* 19; Milan 18; Juventus* 17;14; Atalanta 13; Lecce* 12; Bologna* 11, Sassuolo* 10; Frosinone, Torino* e Monza 9; Roma, Genoa e Verona 8; Lazio 7; ...

Napoli-Fiorentina, il pronostico (gufata) dello juventino Oppini AreaNapoli.it

Probabili formazioni di Napoli-Fiorentina Sky Sport

Il Mattino, in prima pagina, dà spazio anche al Napoli, impegnato in campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.Nico Gonzalez entra subito, a Napoli, o va in panchina E' il dubbio della Fiorentina in vista del match di in casa del Napoli (stasera, ore 20,45, diretta su Dazn). L'argentino, reduce da un'eccellen ...