Finisce fuori strada con l’auto | muore un uomo | tragedia in Irpinia

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore nove di oggi sette ottobre, sono intervenuti nel comune di Ospedaletto D'Alpinolo in contrada Casale per un incidentele che ha visto coinvolta una sola autovettura che sbandava e si ribaltava. L'alla guida di 65 anni, dopo essere stato estratto e affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo è deceduto. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi di propria competenza. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.