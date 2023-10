Finanziamenti alle Ong | nessun passo indietro della Germania | «Stanziamenti fino al 2026 per il salvataggio in mare»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il quotidiano tedesco Bild ha pubblicato un’indiscrezione secondo cui il governo sarebbe intenzionato a non rinnovare il finanziamento di due milioni l’annoOng. Il giornale sarebbe entrato in possesso di una bozza del budget del 2024: al suo interno,a menzione ai fondi destinatiorganizzazioni che si occupano deldei migranti. A stretto giro, però, la notizia è stata smentita dal ministero degli Esteri. Il mancato inserimentovoce nel bilancio di previsione 2024 sarebbe stata «una svista tecnica» ed è previsto «da settimane» che venga posto rimedio. «Le notizie riportate dai media non sono corrette», ha sottolineato il portavoce del dicastero guidato dalla Verde Annalena Baerbock, commentando all’Ansa le indiscrezioni. «Il Ministero degli Esteri sta attuando il ...

