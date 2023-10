Filippo Carrante | chi è il fidanzato di Jolanda Renga e cosa fa nella vita

(Di sabato 7 ottobre 2023) A 19 anni,, figlia di Ambra Angiolini e Francesco, ha trovato l’amore. Lui è, classe 1999 di Como. Secondo le informazioni che si trovano in rete sul conto del giovane, sappiamo che si è recentemente laureato ed è calciatore presso il GS Cavallasca, squadra di Seconda categoria in provincia di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Jolanda Renga , la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga , è volata in Africa con il fidanzato Filippo Carrante per affrontare insieme una delle ...

Tra il pubblico c'è, il suo fidanzato, orgoglioso come non mai. Nei giorni scorsi aveva annunciato l'uscita del suo volume. "Non mi sembra vero " aveva detto danda, questo il ...Chi è, il fidanzato di Jolanda approvato da papà Francesco Renga. Se Jolanda Renga è una ragazza molto riservata, non è di certo da meno la sua dolce metà. Di lui non sappiamo molto ...

Renga e Ambra: la presentazione del libro della figlia li fa incontrare ... Fanpage.it

Jolanda Renga: età, fidanzato e lavoro della figlia di Francesco ... Tag24

Jolanda Renga - la figlia di Ambra Angiolini - è stata pesantemente attaccata su Instagram. Ma perché Ecco il ...Durante l'ultima intervista a Verissimo, la figlia di Ambra Angiolini ha rivelato alcuni dettagli sul suo attuale fidanzato.