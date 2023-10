Fi | Schifani | ' per Europee raccogliere forze politiche che si riconoscono nel PPe'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Brucoli (Siracusa) 7 ott. (Adnkronos) - "Per quanto mi riguarda, a fine agosto ho lanciato al mio partito a livello nazionale la proposta di, sotto il simbolo di Forza Italia per le, tutte leche sinel Ppe. E' un'idea che ha trovato ampi consensi nel partito e la condivisione intelligente di Tajani. Poi starà a lui l'attuazione di questa idea. Ma occorre lavorare e trasformare FI da partito leaderistico a partito pluralistico. I sondaggi di oggi, che ci danno in crescita, danno il senso di una guida sicura da parte di Tajani e di un partito in piena salute". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Renatoa margine della convention di Fdi 'Italia le radici della bellezza' organizzato a Brucoli (Siracusa).