Ferragnez | la verità di Fedez sulla presunta crisi

L’aspettavano in molti, l’hanno vista in tanti, l’hanno criticata tutti. Stiamo parlando della puntata dei “ Ferragnez ” dedicata a Sanremo , su Prime ...

L'ultima puntata di The Ferragnez , la serie tv sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez , svela come sono andate le cose a Sanremo tra la coppia dopo il ...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Sapevi quanto ci tenevo, ti avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”. Chiara ...