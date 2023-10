Femminicidi in Italia | dati allarmanti dall’ultimo report del Ministero

Leggi su 361magazine

(Di sabato 7 ottobre 2023)in: dal 1° gennaio 75 donne sono state uccise in ambito familiare/affettivo Nell’ultimopubblicato daldegli Interni si evince un aumento dei casi di violenza di genere. Il rapporto delnasce dalla volontà di fornire una panoramica chiara degli omicidi volontari consumati, e nello specifico di quelli con vittime donne, nel triennio 2020-2022 e nel periodo 1 gennaio – 1 ottobre 2023, confrontato con l’analogo periodo del 2022. Alla data odierna, relativamente al periodo 1 gennaio–1 ottobre 2023 sono stati registrati 256 omicidi, con 90 vittime donne, di cui 75 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 47 hanno trovato la morte per mano del ...