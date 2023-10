Fedez svela se sarà presente ai Live di X Factor e critica la stampa

Fedez intervistato da Aldo Cazzullo ha parla to di come ha scoperto l’emorragia raccontando, in dettaglio, i suoi attuali problemi con la salute ...

In una lunga intervista al Corriere in cui ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale, Fedez ha voluto soffermarsi anche sui reali ...

I genitori di Fedez rompono per la prima volta il silenzio e svelano come sta il rapper a seguito della seconda operazione L'articolo Fedez , i ...

Fedez non sarà a Belve e non per una questione di cachet, come si è detto nelle ultime ore. Era stato il Corriere della Sera a fare emergere nuove ...