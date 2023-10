Fedez svela perché voleva andare a Belve e ringrazia Francesca Fagnani | “giornalista con la schiena dritta” | poi parla della censura Rai

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 7 ottobre 2023)intervistato da Aldo Cazzullo hato di come ha scoperto l’emorragia raccontando, in dettaglio, i suoi attuali problemi con la salute mentale e per quale motivoessere intervistato daSaavevo accettato l’invito dia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.