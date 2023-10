Fedez | “Sono stato moribondo Anche la salute mentale è importante | c’è Chiara con me”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dopo la grande paura,è tornato a parlare pubblicamente. Lo ha fatto rilasciando un’intervista ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. Il cantante ha parlato del ricovero e dell’emergenza per cui ha perso una grande quantità di sangue a causa di ulcere allo stomaco. Si è reso conto del problema mentre era a casa. Ha perso i sensi, riuscendo però a chiamare un’ambulanza in tempo.hasottolineato l’importanza delle trasfusioni di sangue che ha ricevuto e ha espresso gratitudine a medici e al personale paramedico che lo ha curato, e sottolineato l’importanza dei donatori di sangue. “Ho perso metà del mio sangue,”, ha detto a Cazzullo. Ha poi menzionato il precedente intervento chirurgico che aveva subito nel marzo 2022 a causa di un tumore al ...

come sta 'Bene, rispetto a prima.convalescente, ho perso molto sangue. La metà del sangue che avevo in corpo. La cosa più assurda è che quel mattino aveva un volo transoceanico. Se non ...Ed ora, passata la paura, cosa aspetta'L'esame istologico ha rilevato che non cipiù cellule cancerogene, ma ovviamente non esiste medicina sicura al 100%. Per esempio in termini di ...

Fedez è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa dalla sua famiglia: il cantante ha raccontato la malattia e i problemi di salute mentale ...