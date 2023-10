(Di sabato 7 ottobre 2023) MILANO - Il peggio sembra passato dopo le dimissioni dell'ospedale di Milano? In parte sì. Perché, in un'intervista concessa ad Aldo Cazzullo, ha svelato alcuni aspetti della sua salute ...

MILANO - Il peggio sembra passato dopo le dimissioni dell'ospedale di Milano In parte sì. Perché, in un'intervista concessa ad Aldo Cazzullo, ha svelato alcuni aspetti della sua salute fisica e mentale. "Come sto Bene, rispetto a prima. Sono convalescente, ho perso molto sangue. La metà ...Le voci suoperato d'urgenza di Concetta Desando Chiara Maci, monogenitore di Bianca: "Perché ... per frequentare la Bocconi, ho dovuto lasciare Ravenna e venire a Milano: uno, che mi ha ...

Fedez shock: "Sono stato moribondo, faccio scosse elettromagnetiche al cervello" Corriere dello Sport

Fedez in ospedale, la domanda a Chiara Ferragni: "Come sta". Interviene la guardia del corpo Corriere dello Sport

Secondo l'Fmi, gli shock che si sono succeduti dal 2020 al 2023 sull'economia globale hanno mandato in fumo 3.700 miliardi di dollari. Le perdite in termini di Pil sono distribuite in modo irregolare ...Da più di una settimana, davanti al piazzale dove si trova l’ingresso del castello della Zisa (patrimonio dell’Unesco da un po’ di anni) qualcuno ha avuto la malsana idea di abbandonare questa cistern ...