Fedez replica alla Rai sul caso Belve | “Non mi volevano e hanno fatto un comunicato spiacevole mentre ero in ospedale moribondo | senza poter replicare”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dopo otto giorni di ricovero,è stato dimesso dal reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica dell’Fatebenefratelli di Milano dove era stato portato d’urgenza domenica 1 ottobre per un’emorragia interna causata da due ulcere. Poche ore dopo il rientro a casa, il rapper si è raccontato in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, in cui ha ripercorso quanto accaduto non solo in questa settimana, ma negli ultimi mesi. E non poteva mancare un passaggio sulla mancata partecipazione a, dove sarebbe voluto andare per “parlare, specie ai giovani e a chi si sente incompreso, di salute mentale. La salute mentale è un tema che riguarda molte persone giovani, ragazzi e ragazze. Forse ascoltare la mia esperienza, proprio quella di una persona che si pensa sia felice perché possiede tutto, li avrebbe ...