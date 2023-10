Fedez racconta i momenti prima del ricovero d’urgenza e per la prima volta parla apertamente dei suoi problemi di salute mentale

Leggi su isaechia

(Di sabato 7 ottobre 2023) È stato dimesso ieri sera dal San Raffaele di Milano, il noto rapper colpito da alcune ulcere emorragiche che lo hanno costretto alnei giorni scorsi. In un’intervista esclusiva al Corriere,hato i primidella corsa in ospedale: Ho perso metà del mio sangue. Ero a casa, avevo messo a letto i bambini. Avevo già avuto cali di pressione, ne è arrivato uno di più importante e sono svenuto. Poi ho chiamato l’ambulanza. Ero bianchissimo. Il cantante milanese è stato colpito da melena, aveva emocromo a 7 invece che a 14. In ospedale sono dovuti intervenireper fermare l’emorragia e cauterizzare. A salvarlo, due trasfusioni: Appena tornerò in forza voglio fare qualcosa per ...