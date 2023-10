Fedez | “Ora sto bene Orribile l’odio social contro di me | adesso capisco Berlusconi”

(Di sabato 7 ottobre 2023) «Sto, rispetto a prima. Sono convalescente, ho perso molto sangue, la metà che avevo in corpo»: lo dice il rapper, in una intervista al Corriere della Sera, dopo otto giorni di ricovero all’Ospedale Fatefratelli di Milano per una doppia ulcera intestinale. “gioire per la morte altrui com’è accaduto per…” Sui commenti ricevuti sui, a volte cattivi,svela un lato inedito: «Si ricordi di una cosa: dietro i personaggi esistono le persone, con le proprie fragilità. Se oggi vivo una situazione di privilegio economico, persino di un certo potere, questo non significa non soffrire mentre sei in ospedale e ci sono persone che ti augurano la morte. Anzi, è molto doloroso. Può capitare di scrivere fesserie. Ma gioire per la morte ...

Fedez è al centro dei riflettori negli ultimi giorni ma non per questioni di musica e showbitz. Il rapper, marito di Chiara Ferragni – con cui ha ...

Ed, passata la paura, cosa aspetta'L'esame istologico ha rilevato che non ci sono più cellule cancerogene, ma ovviamente non esiste medicina sicura al 100%. Per esempio in termini di ...racconta come se n'è accorto: Ero a casa, avevo messo a letto i bambini. Avevo già avuto cali ... Ero bianchissimo, non chesia esattamente come Carlo Conti, ma insomma ero ancora più bianco ...

Fedez è tornato a casa: «Adesso ho bisogno di un po’ di riposo». La prima foto con Chiara Ferragni, Leone e Vittoria Vanity Fair Italia

La corsa in ospedale, la seconda emorragia, le dimissioni: cosa è ... ilGiornale.it

Il rapper ha raccontato in un'intervista del malore della scorsa settimana, che lo ha portato due volte in sala operatoria nel giro di poche ore. «Sono intervenuti d'urgenza e ho dovuto fare due trasf ...Le prime dichiarazioni di Fedez fuori l'ospedale: ha voluto ringraziare i medici per quello che hanno fatto ed anche i donatori di sangue ...