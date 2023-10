Fedez imputato per calunnia | nuovo scontro con il Codacons

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il noto rapper italiano,, si trova nuovamente al centro delle polemiche. Questa volta, l’associazione dei consumatori,, ha segnato un punto a suo favore nella loro lunga querelle., che è stato recentemente dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, è oradel reato di. Ilha rivelato all’Adnkronos che il Gip del Tribunale di Roma, Annalisa Marzano, ha accolto le richieste dell’associazione e ha disposto l’imputazione coatta del rapper. Questo atto giudiziario viene emesso quando la Procura, che in precedenza aveva chiesto l’archiviazione di un caso, decide di rinviare l’indagato a giudizio. Il cuore della questione risale alle dichiarazioni fatte dasui social media nel 2020, durante la pandemia. In quel ...

'Accusava falsamente' il presidente dell'associazione 'di aver pubblicato un messaggio ingannatorio sul sito internet del Codacons'. Il 12 febbraio 2024 l'udienza ...