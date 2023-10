Fedez | “Ho perso metà del mio sangue | svenuto dopo aver messo a letto i bambini”

(Di sabato 7 ottobre 2023)è stato divenerdì 6 ottobre 2023un ricovero durato otto giorni all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia dovuta ad alcune ulcere interne, che lo avevano costretto a sottoporsi a sottoporsi a un’operazione chirurgica. Il rapper dovrà seguire una terapia ed evitare il più possibile gli sforzi, ma ora che il peggio sembra passato è lui stesso a rivelare a Il Corriere della Sera cosa sia accaduto. Il malore, infatti, si è verificato in maniera inaspettata, quando si trovava a casa insieme ai suoi, Leone e Vittoria (Chiara Ferragni era a Parigi per la settimana della moda): “Ero a casa, avevo. Avevo già avuto cali di pressione, ne è arrivato uno più importante, e sono– ha ...

Il rapper ha raccontato in un'intervista del malore della scorsa settimana, che lo ha portato due volte in sala operatoria nel giro di poche ore. ...

'Hometà del mio sangue, sono stato moribondo. Devo curare la salute mentale, Chiara è al mio fianco'. Cosìal rientro a casa, dopo le dimissioni dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove ...Ma subito dopo,chiarisce che non è stato una cosa da poco: 'Avevola metà del sangue che avevo in corpo. La cosa più assurda è che quel mattino avevo un volo transoceanico. Se non mi ...

Ma in verità ho avuto altri problemi di salute quest'estate, tanto da aver perso molti chili negli ultimi mesi. Federico Lucia (questo il vero nome di Fedez) ha infatti confessato di aver avuto seri ...