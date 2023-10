Fedez e il Codacons | il giudice dispone l’imputazione coatta del rapper | è accusato di calunnia

(Di sabato 7 ottobre 2023) Neanche il tempo di tornare a casa per la convalescenza dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, ed ecco chesi è visto imputato del reato dinei confronti del. Ilper le indagini preliminari del Tribunale di Roma, Annalisa Marzano, ha accolto le richieste dell’Associazione dei Consumatori e ha dispostodel. per il reato dinei confronti dell’associazione. La questione risale alle dichiarazioni fatte davia social media nel 2020, durante la pandemia di Covid, in mezzo a uno scontro con ilriguardo alla raccolta fondi per il Covid-19. Dopo la denuncia dell’associazione sull’operato dei Ferragnez e la sanzione inflitta dall’Antitrust a ...

