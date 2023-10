Fedez dopo il ricovero | Molto felice di essere a casa | aiuterò l' Avis

"Sto Bene, rispetto a prima. Sono convalescente, ho perso molto sangue , la metà che avevo in corpo ". Lo afferma il rapper Fedez , in una intervista ...

Leggi Anchetorna a casa, dimesso dall'ospedale: 'Senza i donatori di sangue non sarei qui' Leggi Anchea casa: 'Ho perso metà del mio sangue, ora devo curare la mia salute mentale e Chiara è al mio fianco'ha poi condiviso sui social l'appello di una donatrice Avis, Giulia, che in un video ...... che è a fianco della nota influencer Chiara Ferragni e il marito rapperdalla nascita di Leone, il primogenito, avvenuta nel 2018. E ha poi proseguito nel suo incaricola nascita di ...

"In queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far comprendere l'importanza di donare il sangue", ha detto il rapper ...Ha trascorso otto giorni in ospedale, subito due interventi per fermare le emorragie che lo hanno colpito. Fedez però sta meglio ed è uscito dal Fatebenefratelli di Milano… Leggi ...