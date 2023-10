Fedez | Dal Malore a Casa al Ricovero in Ospedale – La Rivelazione | “Ho Perso Metà del Mio Sangue”

dimesso Fedez dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano; il cantante, in ospedale dal 28 settembre, era ricoverato per un’ emorragia causata da due ...

Dopo giorni di silenzio assordante,è tornato a parlare. D'altronde solo ieri pomeriggio il rapper è stato dimessoFatebenefratelli di Milano ed è tornato a casa. Al suo fianco, come sempre, la moglie Chiara Ferragni. ...Al momento dell'uscitanosocomio conc'erano Chiara Ferragni e il padre Franco Lucia. 'Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i ...

Fedez dimesso dal Fatebenefratelli: 'Senza i donatori di sangue non ... Agenzia ANSA

Fedez dimesso dall’ospedale: “Sto bene, ho solo bisogno di riposo. Senza i donatori di sangue non ci sarei” La Stampa

"In questi giorni mi sono reso conto di come sia stata giusta la scelta di raccontarmi, di non delegare a nessuno il racconto di me e della mia vita. Questo è il motivo per cui ho deciso di raccontare ...Milano, il rapper, uscito dal Fatebenefratelli, parla delle malattie e dei disturbi che si trascina dall’estate scorsa. “Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo ma sto bene” ...